La bancarella dei libri usati alla biblioteca di San Giorgio delle Pertiche

Dal 3 dicembre al 28 gennaio la biblioteca di San Giorgio delle Pertiche ospita la bancarella dei libri usati, un'iniziativa per dare ai libri una seconda vita, per il sostegno di attività di volontariato.

In collaborazione con l'associazione Via del Campo.

Orari di apertura:

Mar-mer-gio 14.30-18.30; v en-sab 9.30-12.30.

INFORMAZIONI