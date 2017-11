“Il Libro della Giungla” con Juliana Moreira al Geox

“Il Libro della Giungla” con Juliana Moreira

domenica 29 aprile 2018, ore 18

Gran Teatro Geox - Padova

DETTAGLI

Per festeggiare il decennale dal primo debutto, entrerà in scena la splendida, simpatica e amata da grandi e piccoli Juliana Moreira, nel ruolo di Bagheera.

Uno spettacolo tutto dedicato alle famiglie, quello che andrà in scena domenica 29 aprile 2018 alle ore 18 al Gran Teatro Geox di Padova. Il musical ‘Il libro della giungla’ è un affascinante viaggio attraverso lande fantastiche e misteriose, con i simpatici personaggi che hanno recentemente conquistato migliaia di piccoli e grandi spettatori anche nelle sale cinematografiche italiane.

Per festeggiare il decennale dal primo debutto, entrerà in scena la splendida, simpatica ed amata da grandi e piccoli Juliana Moreira, nel ruolo di Bagheera.

Uno spettacolo che saprà divertire e far riflettere grandi e piccoli sui valori dell’amore e dell’amicizia.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Kipling, torna quindi sulle scene il musical dedicato alla storia che ha appassionato intere generazioni di famiglie. Il viaggio di Mowgli, bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, l’amico del cuore dell’Orso Baloo e della pantera Bagheera. Saranno proprio questi ultimi ad accompagnarlo alla ricerca delle sue radici in una giungla densa di pericoli ed insidie. Il serpente Kaa, affamato e pronto ad ingoiare il piccolo Mowgli, la tigre Shere Kan, cacciatore di uomini e il non meno terribile imperatore dei gorilla re Luigi che farà di tutto per rubare i segreti del mondo umano. Due ore di spettacolo all’insegna del divertimento e dell’amicizia con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti.

Biglietti in Pre-Sale esclusiva su zedlive.com, fastickets.it e presso i punti vendita Fast Tickets dalle ore 12.00 di mercoledì 15 novembre 2017.