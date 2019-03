Presentazione del libro “Frantumi” di Rocco Pagliani a palazzo Moroni

Presentazione del libro “Frantumi” di Rocco Pagliani

Sabato 23 marzo 2019, ore 17

Sala Anziani, Palazzo Moroni, Via VIII Febbraio n. 6, Padova

Dettagli

Pugliese d’origine e padovano di adozione, docente di Materie Letterarie nei Licei, Rocco Pagliani, dedicatosi alla scrittura sin dagli anni universitari, è stato insignito di numerosi riconoscimenti conferitigli dalle Giurie di Concorsi Letterari Nazionali e Internazionali. Dopo la pubblicazione nel 2014 di “Brandelli”, la sua prima raccolta poetica, premiata a Rovigo nel 2015 e a Pescara nel 2016, pochi mesi orsono, con i tipi della Casa Editrice Cleup, ha dato alle stampe la sua seconda silloge, dal titolo “Frantumi”, che si pone in continuità con la prima e sottende il progetto di una trilogia poetica tesa ad esprimere percorsi interiori e nodi esistenziali. Tale raccolta lirica sarà presentata, con la partecipazione dell’autore, su iniziativa dell’Associazione Culturale Abruzzese-Veneta ‘Balbino Del Nunzio’, il prossimo Sabato 23 Marzo 2019, alle ore 17, a Padova, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni in via VIII Febbraio n. 6.

L’evento si articolerà attraverso le relazioni della Prof.ssa Elisa Lizzi Salemi, scrittrice e critico letterario, e del Prof. Vincenzo Pace, sociologo dell’ateneo patavino. Gli intervalli saranno scanditi dalla lettura interpretativa dei testi a cura di Filippo Crispo, attore e regista, e dall’esecuzione di brani musicali da parte del M.o Matteo Vettore al clarinetto, accompagnato alla tastiera da suo figlio Massimiliano.

L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, tel. 335330950.