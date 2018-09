“Il libro immaginato” con Giancarlo Marinelli al chiostro di San Francesco di Este

Ultima tappa della rassegna letteraria, venerdì 14 settembre, ore 21, chiostro di San Francesco (via Garibaldi 21)

Giancarlo Marinelli chiude la rassegna “Il libro immaginato” presentando il suo ultimo libro "Il silenzio di averti accanto", accompagnato dalle voci narranti degli attori Fabio Sartor e Jane Alexander e dalla multivisione di Francesco Lopergolo.

Questa volta tocca proprio a lui, a Giancarlo Marinelli. Lo scrittore atestino ha deciso di tenere la prima nazionale di presentazione del suo ultimo libro, a Este, la sua città.

Roberta Gallana: "Ci onora la scelta di Giancarlo, e a nome della città lo ringrazio. Abbiamo ideato insieme la rassegna “Il libro immaginato” che ha portato a Este nomi di spicco della letteratura, non solo italiana ma anche internazionale, estasiando il pubblico con le multivisioni di Lopergolo, ogni volta in luoghi e scenari diversi, a volte inediti. Questa volta sarà lui il protagonista. Giancarlo ci racconterà il suo ultimo romanzo ambientato qui, nella nostra terra. La storia della sua famiglia, nell'Italia del Novecento, imperniata sull'amore di un padre per il figlio che sta per nascere".

Quale nome dare al figlio che sta per venire al mondo? Da questa domanda parte la lunga e approfondita ricerca storica di Giancarlo Marinelli, che da un misterioso biglietto lasciato dal nonno Marino, si mette sulle tracce di ciò che è stato dei due fratelli Marino e Almo. Inizia così un viaggio nella storia dei due uomini, uno fascista e l'altro comunista, di una famiglia e di un intero paese, che dal 1916 arriva fino ai giorni nostri. L’amore di due fratelli inseparabili, divisi dall’ideologia, ma uniti nel cuore, è la linfa che nutre le quattrocento pagine del romanzo.

Dopo sei anni dal suo ultimo libro, lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo atestino torna sulla scena letteraria italiana con una saga familiare che ha il passo spedito dell'epica e il respiro ardente della confessione, ardente come l'amore di un genitore per il proprio figlio. Lo affiancheranno nella presentazione gli attori Fabio Sartor e Jane Alexander, accompagnati come di consueto dalle performance luminotecniche di Francesco Lopergolo.

Un incontro assolutamente da non perdere per chiudere in bellezza il ciclo "Incontri d'estate 2018". In caso di maltempo la serata si terrà all'interno dell'aula magna del Chiostro. Ingresso libero.

