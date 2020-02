Presentazione a Limena del libro "Sos laguna"

Luigi D’Alpaos, Professore Emerito di Idraulica dell’ Università di Padova, (dialogando con l’Ing. Alessandro Pattaro), presenta,nella sede municipale di Limena in via Roma, 44, il suo ultimo libro "Sos laguna", dedicato ai più recenti problemi della laguna e ai suoi difficili rapporti con l’uomo moderno, i cui obiettivi mal si conciliano con i temi della salvaguardia dell’ambiente lagunare e sono perseguiti senza tenere nel debito conto quel fenomeno epocale che sarà il probabile innalzamento del livello medio del mare nel corso del secolo, innalzamento dato ormai per certo dai più autorevoli organismi internazionali.

"Sos laguna" è un volume che farà parlare di sè e che potrà portare nuovi elementi al dibattito in corso sulla salva-guardia della laguna di Venezia e del suo porto commerciale.

L'iniziativa è organizzata da Legambiente – circolo Medio Brenta e dall’associazione intercomunale Brenta Sicuro con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Limena che ha messo a disposizione la sede più prestigiosa: la sede Municipale.

Al termine della presentazione si potrà anche acquistare il volume e richiedere all’autore la dedica. La concomitanza della data, con la festa di San Valentino, ha portato gli organizzatori ad offrire (fino ad esaurimento disponibilità) cioccolatini, rose rosse e borracce come gesto di sostenibilità ambientale.

