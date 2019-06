Presentazione del libro "Start here, Go anywhere" al Polo educativo Scuole Romano Bruni

Venerdì 7 giugno alle ore 18.30, in occasione della Festa delle Scuole Romano Bruni, sarà presentato "Start here, go anywhere", il libro di interviste ad ex studenti del Liceo scientifico Romano Bruni.

Il volume, edito da Gemma edizioni, è frutto di un progetto per istituti scolastici finalizzato alla realizzazione, da parte della scuola sotto la guida della casa editrice, di un libro (dall'idea al marketing). Gli studenti (delle classi seconda, terza e quarta) e i docenti del nostro liceo hanno scelto di scrivere un libro per far conoscere e raccontare vicende e storie di 21 ex studenti del Bruni che ora vivono e lavorano in Italia e all'estero, realizzando le interviste ed ediatandole.

Durante l'incontro insieme agli studenti che hanno realizzato il progetto e che racconteranno la loro esperienza, interverranno il Coordinator didattico del Liceo Bruni prof. Martino Frizziero, la Coordinatrice del progetto prof.ssa Emmanuela Centis, Gemma Gemmiti, fondatrice della Gemma edizioni e il giornalista e blogger Maurizio Caverzan che ha curato la postfazione del libro.

Saranno presenti anche alcuni degli ex studenti intervistati.

Questo è il link al catalogo Gemma edizioni: www.gemmaedizioni.it/prodotto/selfie-di-noi-vol-50/

La Festa delle Scuole Bruni

La Festa delle Scuole Bruni si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 giugno e avrà come titolo "Qualcosa di bello ti aspetta". L'evento è organizzato dalle Scuole e dall'Associazione genitori.

Durante la festa alunni e docenti delle scuole primaria Beretta, secondaria di primo grado Bettini, liceo scientifico Romano Bruni presenteranno mostre, laboratori, eventi per raccontare le più belle e significative esperienze didattiche e le scoperte di conoscenza accadute quest'anno.

Un secondo incontro formativo

E' inoltre in programma un secondo incontro, sabato 8 alle ore 18, che vedrà la partecipazione di Silvio Cattarina, fondatore e responsabile della Cooperativa Sociale L'Imprevisto di Pesaro che svolge attività di risposta al bisogno educativo e terapeutico di ragazzi e ragazze devianti e/o tossicodipendenti, minorenni e maggiorenni. Saranno inoltre presenti alcuni ragazzi che stanno vivendo il percorso di educazione e accompagnamento dell'Imprevisto. Per il forte valore educativo che ha l'esperienza di Silvio Cattarina questo incontro è particolarmente rivolto a genitori, docenti ed educatori in generale.

