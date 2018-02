Incontro pubblico di presentazione del Liceo Quadriennale sperimentale al Romano Bruni

Il liceo scientifico paritario Romano Bruni di Ponte di Brenta è stato ammesso al Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quadriennali. Venerdì 2 febbraio la ministra Fedeli ha emanato un decreto di ampliamento della sperimentazione a ulteriori 92 scuole oltre alle 100 già ammesse il 28 dicembre.

Quindi dal prossimo anno scolastico al liceo Romano Bruni sarà attivato, unico nella provincia di Padova, un percorso di liceo scientifico tradizionale quadriennale in cui sarà possibile concludere gli studi con un anno di anticipo rispetto al normale percorso.

La presentazione

Nella mattinata di sabato 10 febbraio i dirigenti del liceo scientifico incontreranno i genitori e gli studenti per illustrare il Liceo Quadriennale, un percorso didattico ed educativo che rivede la formazione dei giovani in modo innovativo, in linea con quanto già accade nel resto dell'Europa.

L'appuntamento è alle ore 10.30 nell'aula magna.

Saranno presenti:

ALESSANDRO RADAELLI

Presidente coop Istituto Romano Bruni

STEFANO MONTACCINI

Rettore Scuole Romano Bruni

MARTINO FRIZZIERO

Coordinatore didattico e docente di Letteratura Italiana e Latina

DARIO BENETTI

Vice coordinatore didattico e docente di Matematica e Fisica

Al termine dell'incontro i relatori saranno disponibili per ulteriori approfondimenti.

La scuola

Il liceo Romano Bruni opera da oltre vent'anni, ha diplomato circa 440 studenti con una media voto, negli ultimi cinque anni, di 85/100 e ha costantemente ottenuto ottimi risultati nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli, riguardante le scuole superiori che meglio preparano gli studenti agli studi universitari.