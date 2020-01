Incontro pubblico di presentazione del liceo quadriennale sperimentale al Romano Bruni

Sabato 18 gennaio alle ore 10.30, presso l'aula magna del Polo educativo, si svolgerà la presentazione dell’indirizzo sperimentale quadriennale del liceo Bruni. Per l'occasione sono stati invitati due autorevoli relatori al fine di presentare contributi sia sul percorso quadriennale sia sulle caratteristiche principali della offerta formativa del Liceo Romano Bruni.

Interverranno:

prof. Francesco Rossi, professore associato di Matematica dell’Università di Padova e con esperienza di docenza universitaria in Francia

Giovanni Arquilla, ex alunno del liceo Bruni, LLM King's College di Londra e laureando in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bologna.



A seguire il prof. Martino Frizziero, Coordinatore didattico del Liceo Romano Bruni, illustrerà la proposta formativa e didattica del liceo quadriennale e a che punto è la sperimentazione in atto.

Per informazioni: rettore@istitutobruni.com

Info web

