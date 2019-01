Ligabue a Padova allo Stadio Euganeo con “Start tour 2019”

Al via il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari lo “Start tour 2019” di Ligabue, in concerto nei principali stadi d’Italia con un grande show!

Queste le date del tour, prodotto da Riservarossa e Friends & Partners:

14 giugno – Stadio San Nicola – Bari

17 giugno – Stadio San Filippo – Messina

21 giugno – Stadio Adriatico – Pescara

25 giugno – Stadio Artemio Franchi – Firenze

28 giugno – Stadio San Siro – Milano

2 luglio – Stadio Olimpico – Torino

6 luglio – Stadio Dall’ara – Bologna

9 luglio – Stadio Euganeo – Padova

12 luglio – Stadio Olimpico – Roma

I biglietti per le date dello “START TOUR 2019” saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario. Dalle ore 11 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e dalle ore 11 di lunedì 4 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

https://www.ligabue.com/2019/01/24/dal-14-giugno-negli-stadi-start-tour-2019/

https://www.facebook.com/events/289466598329068/

