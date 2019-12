“Light of day” al teatro Excelsior, concerto e raccolta fondi a favore della ricerca sul Parkinson

Tappa padovana del tour dei musicisti del “Light of day“, che porta artisti del New Jersey a suonare in giro per l’Europa per raccogliere fondi a favore della ricerca sul Parkinson.

Appuntamento giovedì 5 dicembre alle ore 20.30 al teatro Excelsior

Sul palco numerosi artisti tra cui Truma, Joe D’urso, Vini Lopez, Miss Emily, Rob Dye, James Maddoc, Guy Davis.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Biglietto unico 20 euro

Fondazione Light of day

sito www.lightofday.org/

https://www.facebook.com/LOD2000/

