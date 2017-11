Musica, caldarroste, vin brulè il “Light up Christmas 2017” all’Hotel Terme Preistoriche

Un rito che ormai è una tradizione da celebrare in compagnia: anche quest’anno l’Hotel Terme Preistoriche festeggia l’avvicinarsi al clima natalizio con la pubblica accensione delle luminarie.

L’appuntamento è per sabato 18 novembre quando, alle 21 in punto, circa 31mila lampadine a LED (per un totale di oltre 2,3 km di cavi!) daranno vita ad una spettacolare pioggia di luce che trasporterà gli spettatori nell’incantata atmosfera natalizia.

Un percorso luminoso che si sviluppa tra sogno e realtà, farà brillare in una magica dimensione natalizia i 22.000 mq del Parco antistante l’Hotel. Angeli sfavillanti, lune evanescenti e farfalle acrobatiche popoleranno gli angoli più suggestivi del giardino mentre a bordo piscina comparirà un gigantesco albero di Natale alto otto metri. Personaggi incantati, fate e giganti si mescoleranno al pubblico con brevi show funambolici per trasformare la serata in una favola a cielo aperto.

Musica, caldarroste, vin brulè per tutti completeranno l’evento che darà ufficialmente il via alla stagione invernale delle Terme Euganee.

L’evento aprirà anche le prenotazioni per gli eventi natalizi e i pacchetti stagionali dell’Hotel Preistoriche e, in particolare, per la Christmas Box.

L’installazione luminosa di Parco e Hotel continuerà fino all’ 8 gennaio accompagnando gli ospiti dello stabilimento termale per tutto il periodo di Avvento, Natale, Capodanno ed Epifania.