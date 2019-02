Liliana Picciotto presenta il libro "Salvarsi" al museo della Padova ebraica

Presentazione del libro di Liliana Picciotto

"Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah, 1943-1945"

Scopri tutti gli eventi di febbraio al Museo della Padova Ebraica

"Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia furono più dell'ottantuno per cento. Questo volume presenta i risultati del progetto "Memoria della salvezza" del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), volto a riflettere su come essi abbiano potuto salvarsi malgrado le ricerche, gli arresti, le deportazioni, da parte delle autorità fasciste e naziste."

Vincitore del premio SISSCO - Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea per il miglior libro di argomento storico contemporaneistico dell'anno 2018.

Ne parlerà con l'autrice Gadi Luzzatto Voghera.

Ingresso libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/316570792308156/