Limena Festival Inverno al Prà del Donatore

Venerdì 19 e sabato 20 gennaio torna a Limena, al Prà del Donatore di via Magarotto, il Limena Festival in versione invernale: due serate a base di musica live con i Beat Shop e i Tributo Italiano, in più dalle 19 alle 24 stand gastronomico in ambiente riscaldato.

https://www.facebook.com/limenafestival/

http://www.comune.limena.pd.it/po/mostra_news.php?id=675&area=H​

