Riprende a Limena il mercato di Campagna amica

Riapre il mercato di Campagna Amica a Limena, con i prodotti a “km zero” degli agricoltori di Coldiretti. Dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus riprende domenica 7 giugno l’appuntamento mensile con le tipicità del territorio (dalle 8 alle 13, lungo via del Santo nei pressi del Municipio), su iniziativa del Comune di Limena – Assessorato all’agricoltura, di Coldiretti Campagna Amica Padova e della Pro Loco.

Sicurezza

Ovviamente il mercato a km zero apre in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio e delle misure di prevenzione, con banchi distanziati, spazi delimitati, uso di guanti e mascherine, ingresso ed uscita separati e adeguata informazione alla clientela. Oltre una decina le aziende agricole di Campagna Amica Padova presenti al mercato con i prodotti freschi e di stagione: frutta e verdura appena raccolta, in particolare fragole, ciliegie, albicocche, insalate, ma anche formaggi e latticini, miele e insaccati. Per la ripresa del mercato c’è una novità, le proposte floreali di Sle Fiori, l’azienda di Anguillara Veneta che presenta una vasta gamma di composizioni con colori e profumi per ogni occasione.

«Ripresa e speranza»

«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, l’assessorato all’agricoltura e la Pro Loco per l’importante collaborazione, l’attenzione e la sensibilità nel voler riprendere l’appuntamento della prima domenica del mese con i prodotti a km zero dei nostri agricoltori, - afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova – In questi mesi l’agricoltura non si è mai fermata e torniamo volentieri a Limena, nel rispetto delle linee guida per i mercati all’aperto. E’ anche questo un segno di ripresa e di speranza».

