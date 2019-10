“Limenamente autunno” con lo spettacolo “La banda delle oneste” a Limena

Torna Limenamente – Teatro venerdì 4 ottobre, ore 21, a Limena, Sala Teatro Falcone e Borsellino (Via Roma, 44) con

"La banda delle oneste" della Compagnia La Ribalta (regia Ivan di Noia)

Ingresso

Biglietto 5 euro (abbonamento 25 euro)

Prevendite online www.ilcast.it

Dettagli

La Banda delle oneste è la pièce tratta dal film La banda degli onesti, diretta a teatro da Ivan di Noia. Racconta la storia di una portiera di un condominio di periferia, Antonia Bonocore, durante gli anni ‘50 italiani. Questa riceve per caso una valigetta contenente i cliché della Banca d’ Italia utili per stampare le 10mila lire.

A causa delle vessazioni del nuovo amministratore di condominio, decide di cercare l’aiuto di una tipografa, la sig.ra Lo Turco, e di una pittrice, la signorina Cardone, per stampare soldi falsi. Tra condomini chiacchieroni e lavandaie impiccione, le tre cercheranno di portare avanti la loro impresa sperando di non essere scoperte dallaGuardia di Finanza, che sembra essere ovunque, e di risollevare con qualche soldo in più le loro sfortunate sorti.

Info web

https://www.facebook.com/Limenamente/

https://www.ilcast.it/calendario/la-banda-delle-oneste