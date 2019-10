“Limenamente autunno” con lo spettacolo “La Commedia in Barca” a Limena

Limenamente Teatro, il contenitore culturale nato dalla collaborazione fra il Comune e l’Assessorato alla Cultura di Limena, come sempre affidato alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST, venerdì 25 ottobre conta il terzo appuntamento dell’edizione autunnale, confermando lo spirito leggero e la voglia di intrattenere il pubblico. Ospite della serata, alla sala teatro Falcone Borsellino (ore 21), sarà la compagnia La Gazza Ladra con “La Commedia in Barca” scritta da Claudia C. Arlecchino, che segue anche la regia di questa storia un po’ strampalata che attinge dalla commedia dell’arte.

La Commedia in Barca rievoca l’antica chiatta del Burchiello che se ne andava di porto in porto sul Canale Brenta da Venezia fino Padova, come nella celebre raccolta di madrigali di Adriano Banchieri del 1605, ma si allarga ad esplorare anche nuovi porti fluviali: da Portogruaro a Pordenone, per cominciare, e poi risalendo le antiche vie dell’acqua che dalla Serenissima si diramavano verso Lombardia e la terra Sabauda. A rendere la vita più frizzante e a metter un po’ di pepe alle giornate c’è la compagnia di Comici Erranti Barcaioli, che decide di dotare la sua povera zattera e corde da traino. Al posto dei buoi che trainavano controcorrente l’antico Burchiello sul Brenta, ora ci sono il Capocomico Giullare che traina di persona, come un mulo paziente, la zattera della compagnia, al ritmo dei canti della Cortigiana Rizzolina, seguito dal Pantalone Innamorato che trasporta reti e masserizie. Ad ogni porto e ad ogni tappa la Commedia in Barca si ferma, offre il proprio divertente repertorio di comici casi umani, visita un piccolo grande mondo di uomini e donne, di servi e padroni, di soldati e capitani, di giovani e vecchi, di amori e tradimenti, in un miscuglio di collaborazione e competizione, di orgoglio e autoironia, ma sempre nel segno di un’intramontabile amicizia che rende tutti ridenti fratelli.

