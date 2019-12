“Limenamente autunno” con lo spettacolo “Don Camillo” a Limena

Limenamente Teatro, il contenitore culturale promosso dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Limena e curato dalla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST, si appresta alle ultime battute di un cartellone autunnale che come sempre ha offerto al suo pubblico tanta allegria e passione per il buon teatro e la cultura: venerdì 6 dicembre alle ore 21 alla Sala Teatro “Falcone e Borsellino”, la tradizionale casa di tutte le edizioni della rassegna, la compagnia Teatro Che Pazzia porterà in scena, per la regia di Marco Sartorello, la più nota e amata tra le creazioni del genio di Giovannino Guareschi: “Don Camillo”, ossia la favola vera dell’orgoglioso prete di campagna e del generoso e solidale sindaco comunista Peppone, ambientata nella bassa emiliana, in un’Italia che è appena uscita dalla seconda guerra mondiale e che è già calata nello scenario dominato dalla Guerra Fredda.

Lo spettacolo, l’ultimo dei cinque in lizza a concorrere per il Festival UILT Veneto e che, se selezionato, avrà la possibilità di rappresentare la regione a Roma al Festival UILT – Unione Italiana Libero Teatro, narra appunto le vicende del parroco di Brescello Don Camillo e del burbero sindaco della medesima cittadina, Peppone, o meglio, Giuseppe Bottazzi. Sembra che alle elezioni i comunisti abbiano avuto la meglio, ma Don Camillo non renderà loro facile l’incarico in comune, fortunatamente c’è sempre il Cristo dell’altar maggiore ad intervenire per placare il suo rovente animo, prima che combini troppi guai. Però questa volta la situazione è sfuggita un tantino di mano al buon parroco. La compagnia trevigiana Teatro che Pazzia nasce nel 2015 nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, al suo interno collaborano vari attori provenienti da diversi gruppi teatrali.

Ingresso

Biglietto unico 5 euro

Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra gratuitamente, purché accompagnato da un adulto.

Abbonamento 25 euro.

Edicola Segnalibro – via del Santo 42, Limena – tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)

Pasticceria Good Times – via del Santo 108, Limena – tel. 049 8841370

Bar Pasticceria Lelli – via del Santo 21, Limena – tel. 049 769673

www.ilcast.it

www.ilcast.it - info@ilcast.it

Facebook/Limenamente

https://www.ilcast.it/calendario/don-camillo