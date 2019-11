“Limenamente autunno” con lo spettacolo “L’onorevole Campodarsego” a Limena

Limenamente Teatro, il contenitore culturale nato dalla collaborazione fra il Comune e l’Assessorato alla Cultura di Limena, come sempre affidato alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST, venerdì 29 novembre continua la sua programmazione all’insegna dell’intrattenimento teatrale di qualità, con ospiti gli attori della compagnia Teatro Arlecchino in scena alla sala teatro Falcone Borsellino (ore 21), con L’onorevole Campodarsego.

Siamo a Rosà vicino a Bassano, nel Veneto bigotto di fine 800. Pio, rampollo della famiglia dei conti Campodarsego, da poco convolato a nozze con la giovane Elena, viene eletto alla Camera dei Deputati dalla ristretta cerchia dei nobili locali, unici aventi diritto di voto. In seguito alla sua nomina prestigiosa riesce ad ottenere il consenso dalla famiglia per andare a Roma, impegnandosi, una volta in Parlamento, a “tuonare in difesa degli interessi cristiani”. Il padre, che conta poco nel ménage familiare, lo saluta con uno scandaloso “divertite”. Pio, una volta nella capitale non se lo farà ripetere due volte e vivrà la trasferta a modo suo, senza farse vedere e sentire alla Camera dei Deputati. Ma Pio si dimenticherà di farsi sentire anche dalla famiglia, che non esiterà a partire per vedere che succede a Roma.

Biglietto unico 5 euro

Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra gratuitamente, purché accompagnato da un adulto.

Abbonamento 25 euro.

Edicola Segnalibro – via del Santo 42, Limena – tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)

Pasticceria Good Times – via del Santo 108, Limena – tel. 049 8841370

Bar Pasticceria Lelli – via del Santo 21, Limena – tel. 049 769673

www.ilcast.it

www.ilcast.it - info@ilcast.it

https://www.ilcast.it/calendario/lonorevole-campodarsego

