“Limenamente autunno” con lo spettacolo "Il Povero Piero" a Limena

Limenamente Teatro è tornata a scaldare l’autunno padovano con un cartellone di spettacoli, che punta sulla novità e il buonumore, senza mai tralasciare di far riflettere e di promuovere la cultura. Una rassegna che è sempre più una consuetudine per il territorio e che sa costantemente rinnovarsi, frutto della collaborazione tra il Comune di Limena e l’Assessorato alla Cultura, con la fidata direzione artistica di Simone Toffanin e la sua CAST.

Sono sette gli eventi che compongono il cartellone, sei spettacoli teatrali che iniziano alle 21, ed un incontro con l’autore con “Storie e Pagine” (fissato per il 16 novembre con ospite la scrittrice Silvia Gorgi). Tutti saranno ospitati nella sala teatrale Falcone-Borsellino di Limena.

L’apertura della nuova edizione di Limenamente è affidata alla compagnia Città Murata di Cittadella, venerdì 19 ottobre, con "Il Povero Piero" di Achille Campanile, una pièce divertente diretta da Ermanno Reffo.

Il 26 ottobre La celeberrima storia del mercante Antonio e del suo grottesco contratto con l’ebreo Shylock arriva con la messa in scena de L’Archibugio, a loro il compito di raccontare Il Mercante di Venezia di William Shakespeare. Trentamici dell’Arte propongono l’allestimento di Nemici come prima, la commedia firmata da Gianni Clementi, che apre il mese di novembre, il 9. La settimana successiva, il 23 novembre gli attori di Teatro Insieme propongono Parliamo di donne, tratto da un lavoro di Franca Rame e Dario Fo. Cinque divertenti e brillanti atti unici che mettono in scena il cosiddetto gentil sesso in tutte le sue condizioni sentimentali e sociali. L’evento è particolarmente importante perché scelto per la Giornata contro la Violenza sulle donne. La Maschera Teatro propone la commedia brillante il 30, Saponette & Baobab con la regia di Andrea de Manincor, la commedia degli equivoci e delle falsità che racconta le vicende di un padre, di sua figlia e dello spasimante di lei che cela un segreto e mente. Si chiude il 7 dicembre con Il Prigioniero della seconda strada di Neil Simon, della compagnia Non solo Note, un omaggio al celebre drammaturgo e sceneggiatore scomparso da poco.

Biglietti

Biglietto unico 5 euro

Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra gratuitamente, purché accompagnato da un adulto.

Prevendite

Edicola Segnalibro – via del Santo 42, Limena – tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)

Pasticceria Good Times – via del Santo 108, Limena – tel. 049 8841370

Bar Pasticceria Lelli – via del Santo 21, Limena – tel. 049 769673

Prevendite on line

www.ilcast.it

Info

CAST

www.ilcast.it - info@ilcast.it

Facebook/Limenamente

https://www.ilcast.it/calendario/il-povero-piero

