“Limenamente autunno” con lo spettacolo “Così è (se vi pare)” a Limena

Limenamente Teatro, il cartellone culturale promosso dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Limena e affidato alla direzione artistica di Simone Toffanin e della compagnia CAST, prepara il nuovo appuntamento del suo ricco autunno: domani (venerdì 22 novembre) alle ore 21 alla Sala Teatro “Falcone e Borsellino” di Limena, casa di tutte le edizioni della rassegna, andrà in scena la celebre opera teatrale di Luigi Pirandello “Così è (se vi pare)”, tratta dalla novella “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”.

Lo spettacolo, per la regia di Marco Cantieri, presentato dal gruppo veronese Teatro Armathan, concorrerà alla terza edizione del Festival UILT Veneto, con cui Limenamente ha instaurato un vero e proprio sodalizio, e, se selezionato, avrà la possibilità di rappresentare la regione a Roma al Festival UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Il titolo, sicuramente uno dei capolavori del grande drammaturgo siciliano insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934, trasporta in una piccola cittadina di provincia il tema tanto caro all’autore dell’impossibilità di conoscere la “verità assoluta”. Il testo racconta la storia del signor Ponza e di sua suocera, la signora Frola, giunti da poco in paese, i quali scelgono di starsene lontani dai pettegolezzi dei salotti borghesi. Lui ha una moglie che nessuno ha mai visto perché non esce mai di casa. Lei, la signora Frola, non sale in casa della figlia e si accontenta di vederla e di parlarle da lontano, dal cortile, senza poterla mai abbracciare. Ma il loro tentativo di celare, di proteggere il mistero di questa quantomeno strana relazione affettiva, scatena l’incontenibile curiosità di tutto il paese. La “forma” pirandelliana fatica a contenere la crudeltà del testo. Una drammaturgia che sembra essere racchiusa fra due estremi: da un lato, un interrogativo (la verità?), dall’altro, come risposta, il suono di una fragorosa risata. Nel mezzo invece, l’inquietante incertezza del quotidiano contrapposta al pietoso tentativo di un’umanità priva di sentimenti di definire, nominare, creare false certezze e inutili verità. Teatro di parola quello di Pirandello che, alla fine, dopo un continuo alternarsi di inammissibili dubbi e verità svelate, cancella se stesso e lascia con la certezza del nulla.

Scarica la brochure di "Limenamente Autunno 2019"

Ingresso

Biglietto unico 5 euro

Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra gratuitamente, purché accompagnato da un adulto.

Abbonamento 25 euro.

Prevendite

Edicola Segnalibro – via del Santo 42, Limena – tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)

Pasticceria Good Times – via del Santo 108, Limena – tel. 049 8841370

Bar Pasticceria Lelli – via del Santo 21, Limena – tel. 049 769673

Prevendite on line

Info

Cast

