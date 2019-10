“Limenamente autunno” con lo spettacolo “La signora Morli, una e due” a Limena

Si abbassano le temperature ma crescono quelle dell’autunno di Limenamente Teatro, il contenitore culturale nato dalla collaborazione fra il Comune e l’Assessorato alla Cultura di Limena, come sempre affidato alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua compagnia CAST: un cartellone che ormai è tradizione non solo per il pubblico locale ma per tutto il territorio.

Dettagli

Il secondo appuntamento dell’intenso autu nno 2019 sarà il primo della stagione a concorrere per la terza edizione del Festival UILT Veneto, con cui la rassegna ha instaurato un vero e proprio sodalizio: una giuria di esperti selezionerà lo spettacolo regionale (cinque le produzioni in concorso) che gareggerà a Roma al Festival UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Venerdì 18 ottobre alle ore 21 sarà dunque la compagnia de Gli Inesistenti ad inaugurare alla Sala Teatro “Falcone e Borsellino” di Limena la parte veneta della competizione con lo spettacolo “La signora Morli, una e due” di Luigi Pirandello.

La trama

La signora Morli convive felicemente con l’avvocato Carpani, dopo che il marito è fuggito dall’Italia per problemi economici. Nonostante questo legame non ufficiale è riuscita ad avere un posto di rispetto nella società. Ma un giorno il marito ritorna. La signora Morli dovrà a questo punto fare i conti con il suo duplice modo di sentire e di essere, diversa di fronte a persone diverse, come del resto accade a tutti noi talvolta nella vita. Ma bisogna infine riconoscersi e scegliere, pena la pazzia. Partendo dal punto di vista femminile, Pirandello scava ancora una volta nel profondo dell’io, per trovarlo molteplice. Regia di Mario Simonato, con la collaborazione di Livia Bignami.

Spettacolo adatto alle famiglie.

Biglietti

Biglietto unico euro 5 (i ragazzi al di sotto dei 14 anni non pagano, purché accompagnati da almeno un adulto)

Info

CAST

www.ilcast.it - info@ilcast.it

Facebook/Limenamente

https://www.ilcast.it/calendario/la-signora-morli-uno-e-due

