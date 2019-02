Limenamente Primavera con “Otto donne e un mistero”, commedia noir al teatro “Falcone Borsellino”

La nuova stagione “primaverile” di Limenamente Teatro, il tradizionale contenitore di eventi che il Comune di Limena e l’Assessorato alla Cultura, affiancati dalla direzione artistica di Simone Toffanin, propongono alla Sala Teatro “Falcone e Borsellino” di Limena ogni venerdì sera, continua a scaldare il pubblico di Padova città e di tutta la provincia. Lo spettacolo che andrà in scena il 1 marzo alle ore 21, oltre a salutare finalmente il mese della primavera, è stato pensato per celebrare, con una settimana di anticipo, la Festa della Donna.

Sarà la compagnia padovana Gli Allegri Spiriti ad incaricarsi del compito e lo farà con un titolo ad hoc che per il gruppo teatrale ha rappresentato inoltre il debutto del 2011, salutato con successo da pubblico e critica: “Otto donne e un mistero”, pièce teatrale del commediografo francese Robert Thomas, portata in seguito sul grande schermo da Francois Ozon. “Otto donne e un mistero”, per le sue caratteristiche, in bilico tra giallo e commedia, può essere a ragione definita una commedia noir.

È ambientata negli anni Cinquanta, in una villa sommersa dalla neve, sperduta nelle campagne francesi: Marcel, patriarca di una famiglia tutta composta da donne, viene assassinato. Chi lo ha ucciso? La moglie, le due figlie, la sorella, la cognata zitella, la suocera tirchia, l’arrogante e libertina cameriera o la leale governante? Un uomo assassinato e otto donne, tutte con un movente e in qualche modo legate alla vittima, sono bloccati in quella villa elegante, completamente isolata, a causa del maltempo, dal resto del mondo, senza nessuna possibilità di comunicazione con l’esterno.

Tra segreti e continue menzogne, tentano di scovare la colpevole tra loro, a colpi di accuse, recriminazioni e conflitti mai sopiti. Da qui hanno inizio le indagini: quelle per scoprire il colpevole, quelle sui rapporti tra otto donne profondamente diverse e quelle sull’universo femminile in relazione a quello maschile. Un maschile che anche se assente, è sempre imprescindibile e necessario per capirsi e confrontarsi.

Intrighi e colpi di scena, un delitto misterioso, la conseguente ricerca del colpevole e un finale a sorpresa, totalmente imprevedibile, sono gli ingredienti di questa commedia noir, che terranno gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine, calati in quella divertita suspense che ha reso questo testo di Robert Thomas il suo capolavoro. Regia e Light design di Paolo Franciosi.

Spettacolo adatto alle famiglie

Biglietto unico 5 euro

Lo spettatore al di sotto dei 14 anni entra gratuitamente, purché accompagnato da un adulto.

www.ilcast.it

www.ilcast.it

info@ilcast.it

Facebook/Limenamente

Evento faceboook https://www.facebook.com/events/283349112332188/

