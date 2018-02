Spettacolo “Verde Smeraldo” a Limena

A Limena (PD) la primavera coincide sempre con la nuova stagione di Limenamente Teatro, la nota rassegna che unisce l’impegno del Comune e l’Assessorato alla Cultura con la professionalità del direttore artistico Simone Toffanin, affiancato nel lavoro dalla sua compagnia CAST.

Il cartellone primaverile, come da copione in partenza a febbraio, promette un’uscita dal letargo invernale con una serie di spettacoli che riaccendono i colori del buonumore, chiamando a rapporto la commedia in tutte le sue declinazioni, senza dimenticare comunque che la risata è anche una cosa seria: si tratta infatti del più potente veicolo di riflessione.

A marzo Limenamente presenta la rassegna Storie e Pagine e il 24 marzo lo spettacolo “Verde Smeraldo”, dedicata alle persone e alle personalità del mondo della cultura e della società. Incontri per sentire le storie da chi le ha scritte o vissute, e rivivere i ricordi che fanno sognare e altri che fanno pensare...

Sabato 24 marzo ore 21, l’associazione culturale malidà ragazzi a teatro presenta il saggio-spettacolo “Verde smeraldo” liberamente tratto da Il Mago di Oz di L. Frank Baum. Ingresso libero

Venerdì 6 aprile

Amici del Teatro di Pianiga

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA

di M. Cooney

regia Gianni Rossi

La spassosa vicenda ruota attorno ad una truffa ai danni dell’assistenza sociale: ma per il truffatore non sarà così facile pentirsi delle sue malefatte, complici una serie di personaggi che complicheranno la già intricata faccenda portando la commedia ad un finale alquanto inaspettato.

Venerdì 20 aprile

I Rumoristici

IL GATTO IN TASCA

di G. Feydeau

regia Elisa Meneghetti

Il Signor Pacarel, inventore dello zucchero per diabetici, vuole far rappresentare un’opera lirica scritta dalla figlia mettendo sotto contratto un tenore a cui l’Opéra di Parigi tiene in modo particolare. Quando a casa Pacarel arriva un giovane di bell’aspetto Pacarel crede sia il cantante.Ma non è così...

Venerdì 4 maggio

FUORI ABBONAMENTO

Theama Teatro e Teatro Safarà

SOGNANDO LA MÈRICA IN PAUSA CAFFÈ

di R. M. Napoletano

regia Roberto Maria Napoletano

Due giovani attori, in pausa caffè durante le prove di uno spettacolo, leggono la traccia di un nuovo copione: un po’ per passare il tempo, un po’ per caso, i due iniziano a dar vita ai personaggi di quest’opera che ha per tema l’emigrazione dei veneti verso il Brasile, o meglio come la chiamavano, LA MÈRICA.

Venerdì 11 maggio

SCESPIR IN DIAETO

da W. Shakespeare

regia Fred della Rosa

Le più belle commedie che l’immortale bardo ha ambientato in Veneto (La Bisbetica Domata, Il Mercante di Venezia e Giulietta e Romeo) rivedute e corrette dallo scatenato e verace umorismo di Fred, Ciccio e Stefanato in uno spettacolo che è certezza di risate e divertimento.

Prevendite

Edicola SEGNALIBRO – via del Santo 42, Limena – tel. 049 767189 (chiuso merc pom e dom alternate)

Edicola FEDERICO – via Roma, angolo Piazza Diaz, Limena – cell. 3477450983 (chiuso sab pom e dom alternate)

Pasticceria GOOD TIMES – via del Santo 108, Limena – tel. 049 8841370

Bar Pasticceria LELLI – via del Santo 21, Limena – tel. 049 769673

Novità 2018: prevendite online su www.ilcast.it (a partire dal 12 febbraio)

Informazioni

La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21

Il servizio bar (a cura della Pro Loco di Limena) entra in funzione alle ore 20

Tutti gli spettacoli sono adatti alle famiglie

Sala Teatro Falcone e Borsellino – Via Roma, 44 (barchessa comunale) Limena (PD)

Biglietti

Spettacoli in abbonamento (ven. 9 e 16 febbraio; ven. 2 e 16 marzo; ven. 6 e 20 aprile; ven. 11 maggio)

Biglietto Unico 5 euro (i bambini al di sotto dei 14 anni non pagano, purché accompagnati da almeno un adulto)

Abbonamento

(7 spettacoli) 25 euro (anziché euro 35 euro )

L’abbonamento dà diritto alla scelta del posto riservato in teatro sia per gli spettacoli in abbonamento sia agli incontri con gli autori della stagione. I possessori degli abbonamenti che vogliono avvalersi di tale diritto, sono pregati di presentarsi la sera del primo spettacolo in abbonamento (venerdì 9 febbraio) entro le 20.15 per la scelta del posto.

Si ricorda ai possessori dei biglietti acquistati in prevendita e agli abbonati di presentarsi a teatro la sera dello spettacolo entro e non oltre le 20.55.

Dopo tale orario, nei casi di grande affluenza di pubblico, la direzione potrà rimettere in vendita i posti non ancora fisicamente occupati.

La direzione si riserva il diritto di sostituire per qualsivoglia motivo e in qualsiasi momento uno o più spettacoli del presente cartellone.

Dove siamo

LIMENA

Sala Teatro Falcone e Borsellino

via Roma, 44

(Barchessa Comunale)

Prenotazioni

Ufficio Cultura

Tel. 049 8844314

CAST

www.ilcast.it - info@ilcast.it

