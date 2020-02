Limenamente primavera con “La zia di Carlo” al teatro “Falcone Borsellino”

Gli EstriDiVersi in scena con la commedia “La zia di Carlo” Venerdì 21 febbraio ore 21 (Limena)

Limenamente Teatro continua con il suo cartellone, ideato dall’amministrazione comunale di Limena con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin, con una nuova pièce pronta a regalare una serata all’insegna del buon umore. Venerdì 21 febbraio (ore 21) i riflettori della Sala Teatro Falcone Borsellino si accendono per “La zia di Carlo” della compagnia EstriDiVersi.

La zia di Carlo è un grande classico della commedia brillante borghese della Belle Epoque, scritta nel 1892, fu l’unico vero successo di Brandon Thomas, con un record di 1466 repliche, rappresentazioni da allora in tutto il mondo e una celebre e altrettanto fortunata trasposizione cinematografica. La storia ha ispirato il regista degli EstriDiVersi Matteo Collesei. In questa versione si racconta la storia di due amici che per corteggiare due ragazze, convincono un loro amico a travestirsi da zia, in modo tale che il gruppo esca compatto e le ragazze si sentano più tranquille. Tutto scorre senza intoppi fino a quando la vera zia deciderà di far visita ai ragazzi.

Gli spettacoli iniziano alle 21.

Biglietto unico euro 5 (i ragazzi under 14 non pagano, purché accompagnati da almeno un adulto)

