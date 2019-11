Il linguaggio e dell'alimentazione dell'anziano, incontro della Federazione logopedisti a Padova

La Federazione Logopedisti Italia ni del Triveneto propone in collaborazione con il Comune di Padova, giovedì 21 novembre dalle 17 alle 19 presso la sala Polivalente di via Diego Valeri, un incontro informativo, gratuito e aperto a tutti sullo sviluppo del linguaggio e dell'alimentazione dell'anziano.

L'età della popolazione padovana è in continua crescita, ma l'invecchiamento non è una malattia. Per renderlo più sereno la prevenzione è fondamentale e questa passa attraverso la conoscenza di un sè diverso. Il logopedista può aiutare a comprendere alcuni segnali, difficili da interpretare dall'anziano ed aiutarlo a sperimentare un stile di vita più adatto ai suoi nuovi bisogni.

