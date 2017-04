Proiezione “Lion - La strada verso casa” al Piccolo Teatro

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21.15, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) per i “mercoledì d'essai” in programma il film "Lion - La strada verso casa" di Garth Davis, con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham.

Ingresso euro 6 - Ridotti Euro 4

Un bambino indiano di cinque anni si perde tra le strade di Calcutta, a migliaia di chilometri da casa. Sopravvive a tante sfide prima di essere adottato da una coppia in Australia. Venticinque anni dopo decide di partire per ritrovare la sua famiglia perduta. Da una storia vera.

Candidato a 6 premi Oscar, 4 Golden Globe, 1 David di Donatello.