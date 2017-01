Stagione di opera lirica al cinema Esperia con “La Traviata”

IL CINEMA ESPERIA APRE ALL’OPERA LIRICA DA VENERDÌ 20 GENNAIO 2016

ore 20.30

IL CINEMA ESPERIA

di Via Chiesanuova, 90 a Padova

propone la sua prima

STAGIONE DI OPERA LIRICA

A partire dal prossimo venerdì 20 gennaio si succederanno tre serate con scadenza mensile nelle quali verranno proiettate le registrazioni digitali delle rappresentazioni di 3 opere famose in edizioni prestigiose.

Venerdì 20 gennaio 2017

alle 20.30

si inizia con

LA TRAVIATA

opera in tre atti

Musica di Giuseppe Verdi - Libretto di Francesco Maria Piave

Presentata nell’edizione registrata nel 2015 a Festspielhaus Baden-Baden, diretta da Pablo Heras-Casado con la regia di Rolando Villanzòn

Il famoso tenore e regista Rolando Villazón mette in scena il capolavoro di Verdi in forma colorata, vivace e ricca di emozioni. La firma di Villazón, sia come cantante che come regista, è inconfondibile. Ha raggiunto il successo internazionale come Alfredo Germont e ora, 10 anni dopo, il cantante di origine messicana ha prodotto una Traviata piena di energia, attenzione ai dettagli e un pizzico di malinconia. Villazón sceglie un approccio inusuale spostando l’azione della grande e tragica storia d’amore tra Alfredo e la cortigiana Violetta nel colorato e rumoroso mondo del circo. Olga Peretyatko nei panni di Violetta offre “un ritratto fantastico del ruolo del titolo, in bilico tra adolescenziale joie de vivre, intuito maturo e angoscia” (Stuttgarter Zeitung). Suo partner è il giovane tenore brasiliano Atalla Ayan nella parte del geloso Alfredo, che fornisce “un’interpretazione accattivante con un timbro scuro, caldo e ricco di note” (Stuttgarter Zeitung). Simone Piazzolla nel ruolo di Giorgio Germont, severo padre di Alfredo, porta con una bella voce, un forte senso di “italianità” in scena (Neue Zürcher Zeitung). A dirigere il Balthasar Neumann Ensemble è il giovane direttore spagnolo Pablo Heras-Casado.

IL CAST

Direttore Pablo Heras-Casado

Regia Rolando Villanzòn

Scene Johannes Leiacker

Costumi Thibault Vancraenenboreck

Coro Balthasar-Neumann-Chor

Orchestra Balthasar-Neumann-Ensemble

Violetta Valéry Olga Peretyatko

Alfredo Germont Atalla Ayan

Giorgio Germont Simone Piazzola

Flora Bervoix Christine Daletska

Gaston, Visconte di Létorières Emiliano Gonzàles Toro

Barone Douphol Tom Fox

Marchese d’Obigny Konstantin Wolff

Annina Deniz Uzun

Dottor Grenvil Walter Fink

PROGRAMMA DELLE SERATE SEGUENTI

Venerdì 24 febbraio 2017

L’ELISIR D’AMORE

di Gaetano Donizetti

Edizione del 2012 a Baden Baden.

Diretttore Pablo Heras-Casado regia di Rolando Villanzòn.

Venerdì 24 marzo 2017

I CAPULETI E I MONTECCHI

Edizione del 2016 dal Gran Teatro del Liceu di Barcellona

di Vincenzo Bellini. Direttore Riccardo Frizza, regia di Vincent Boussard

Le serate iniziano alle ore 20.30

Ingresso 12 euro - ridotti 10 euro

PER PRENOTAZIONI

3427595242 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 e dalle 19 alle 20.