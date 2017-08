"La lirica al museo", concerto al Mueseo Storico del Bottone di Sant'Angelo di Piove

Venerdì 1 settembre alle ore 21 il Mueseo Storico del Bottone Sandro Partesotti di Sant'Angelo di Piove di Sacco presenta la serata "La lirica al museo".

Nell'area a portico e giardino del museo si terrà un concerto di musica lirica con la partecipazione di due cantanti accompagnati dal pianoforte.

Sarà l'occasione per rendere ufficiale il riconoscimento della struttura da parte della regione Veneto come sito di interesse locale per le raccolte in essa contenute e per offrire una rara occasione ai cittadini di riscoprire un tipo di musica non più popolare, ma che diletta l'orecchio ed entra nell'anima risvegliando forti sentimenti umani e patriottici.

Con la partecipazione straordinaria del baritono Cuneyt Unsal e del soprano Angela Matteini.

Gli artisti della serata canteranno alcuni dei più famosi pezzi di opere liriche, tratte da Il barbiere di Siviglia di Rossini, Falstaff e Rigoletto di Verdi, la Bohème di Puccini, Linda di Chamounix di Donizetti, Le nozze di Figaro di Mozart e altre celebri melodie.

Verranno accompagnati al pianoforte dal pianista Paolo Notargiacomo.

