“Litigare bene”, incontro sulla gestione dei conflitti a Vigonza

L’Assessorato alle Politiche Sociali e la Cooperativa Progetto Now, in collaborazione con il Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti, organizzano una conferenza sul metodo “Litigare bene”, una proposta operativa per aiutare i bambini a vivere bene le contrarietà ed i contrasti, che costituiscono una fondamentale occasione di crescita e permettono di acquisire una capacità relazionale che servirà a loro tutta la vita.

L’incontro si terrà martedì 26 marzo, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare, via Arrigoni n. 1 - Peraga di Vigonza.

Per maggiori informazioni consultare la locandina.