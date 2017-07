Little Steven con “Soulfire Tour 2017” al Gran teatro Geox

lunedì 11 dicembre 2017, ore 21

Gran Teatro Geox - Padova

Dopo essersi imbarcati nel loro primo tour europeo dopo 25 anni, che li ha visti protagonisti anche sul palco del Pistoia Blues,

Steve Van Zandt e i suoi Disciples of Soul

lunedì 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova.

Dopo essersi imbarcati nel loro primo tour europeo dopo 25 anni, che li ha visti protagonisti anche sul palco del Pistoia Blues, Steve Van Zandt e i suoi Disciples of Soul annunciano tre nuove tappe italiane per il Soulfire Tour 2017: lunedì 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova.

Pubblicato lo scorso maggio da Universal, Soulfire è il primo album solista di Van Zandt in oltre vent’anni ed è senza dubbio la sua affermazione artistica più pura e personale. Secondo Rolling Stone si tratta di uno dei migliori album del 2017 e vede Steven alle prese con la rivisitazione di brani che abbracciano tutta la sua carriera come artista, performer, produttore, arrangiatore e cantautore. La sua attenzione è focalizzata sul suo approccio che unisce gli ottoni del soul e le chitarre del rock’n’roll e che ha caratterizzato i primi tre album di Southside Johnny and the Asbury Jukes.

Dichiara Van Zandt: “Sono sempre stato molto schematico e concettuale nel mio lavoro. Ho bisogno di un tema, non posso mettere insieme semplicemente una collezione di pezzi, per me non funziona così. In questo caso, io non diventato il concept. Chi sono io? A questo punto, costituisco una specie di genere a parte. Così ho provato a mettere insieme del materiale che mi rappresentasse davvero: ci sono un paio di cover, un paio di canzoni nuove, e alcuni dei pezzi che io ritengo essere i migliori che ho scritto o contribuito a scrivere nel corso degli anni”.

Biglietti presto in vendita su zedlive.com