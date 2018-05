“Living fleshlight”, presentazione del libro alla Libreria Zabarella

Mercoledì 30 maggio alle ore 18.30 Ariase Barretta presenta “Living fleshlight”, Meridiano Zero edizioni. Ddialoga con l’autore, Laura Liberale.

A seguire firma copie

Ingresso libero

L'autore

Ariase Barretta è nato a Napoli e vive a Madrid. Ha già pubblicato

i romanzi Litany (Onirica Edizioni 2010) e Darkene, Psicosintesi della forma insetto e H dalle sette piaghe (Meridiano Zero 2012, 2014, 2015)

È traduttore dallo spagnolo e dall’inglese per l’editoria

(saggistica, narrativa e fumetti), per il cinema e la televisione.

Il libro

“L’obiettivo del Protocollo Thomson è semplice: l’eliminazione fisica di tutte le donne dalla società. Solo quelle più belle sono tenute in vita, per essere trasformate in fleshlight,… giocattoli umani destinati alla soddisfazione sessuale degli uomini.

Alle prescelte vengono amputate braccia e gambe, asportati gli organi riproduttivi, denti e corde vocali.

Peter, un giovane reporter incaricato di intervistare il Presidente della Confederazione Eurasiatica, considera aberrante quel nuovo

assetto sociale ma, messo di fronte a dati inconfutabili, è costretto

ad ammettere che il Protocollo ha determinato la completa fine della violenza e del crimine.

All’intervista di Peter si intrecciano altre storie: Klaus, un ragazzino di tredici anni, non ha il coraggio di dire a suo padre che nella bambola umana che gli è stata

appena regalata vede solo un’amica da pettinare e truccare; Luis, un medico che si dedica alla conservazione dei fleshlight, spinge con l’inganno un suo cliente a compiere un atto mostruoso; Victor, giovane rampollo di una famiglia nobile, viene accolto in una società segreta i cui confratelli compiono ogni anno un rituale dai risvolti raccapriccianti. Intanto, in una delle Colonie in cui crescono le donne destinate a diventare fleshlight, tre ragazzine stanno per affrontare il proprio destino.

E forse riusciranno a evitarlo...”

“Un romanzo punk sulla violenza e la reificazione del corpo delle donne”

