"Lobia in festa" a San Giorgio in Bosco

Dal 15 al 20 giugno torna la manifestazione "Lobia in festa" in località Lobia di Persegara a San Giorgio in Bosco.

La sagra tradizionale paesana da decenni si svolge la terza domenica di giugno offrendo al pubblico tanti intrattenimenti: musica, servizio di ristorazione con stand gastronomico, giochi per bambini, sfilate di moda, spettacolo pirotecnico e l’originale festa del camionista.

