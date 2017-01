Bagnoli v’aspetto con “La Locandiera” al Teatro Goldoni

"La Locandiera” con la compagnia stabile Del Leonardo di Treviso.

Commedia di Carlo Goldoni

Quattro uomini, in modi diversi, corteggiano la giovane locandiera. Il Marchese di Forlipopoli, un tronfio e ridicolo nobile decaduto, pretende l’amore di Mirandolina come un ovvio tributo dovuto al suo titolo; il Conte d’Albafiorita, che ha comprato il suo titolo, è altrettanto sicuro di poterne ottenere l’amore prodigando per lei il proprio denaro; Fabrizio, il servitore della locanda, pensa di poter vantare dei diritti sulla ragazza, perché il defunto padre di lei avrebbe voluto il loro matrimonio; e infine il Cavalier di Ripafratta, sdegnoso e pieno di pregiudizi sulle donne, che pretenderà d’essere ricambiato, quando, dopo aver combattuto un’impossibile lotta con se stesso, accetterà di dichiararsi vinto proprio dalla femminilità di Mirandolina...

Ingresso intero: euro 8 Ingresso ridotto: euro 5

Abbonamento valido per le 10 serate: euro 50

Abbonamento per una sola delle due rassegne: euro 30

Tutti i posti sono numerati

SCARICA IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA "A BAGNOLI, A BAGNOLI V'ASPETTO"

INFORMAZIONI E PREVENDITA LA SETTIMANA DELLO SPETTACOLO:

- Alla BIBLIOTECA COMUNALE Tel. 049.9579124 martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 15 alle ore 19

- Al TEATRO COMUNALE P.zza Unità d’Italia, 1 - Tel. 049.9535335 sabato dalle ore 16 alle ore 19 dalle ore 20 del sabato degli spettacoli. Le prenotazioni telefoniche sono valide fino alle ore 20.45.