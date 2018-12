“La locandiera”, stagione di prosa con Amanda Sandrelli al teatro Marconi di Abano

Il ricco cartellone proposto per la stagione teatrale 2018/19, nel trentennale della sua istituzione ad Abano, si presenta molto eterogeneo, coniugando eccellenza con varietà, in perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento, tra impegno e leggerezza, passando da argomenti legati alla contemporaneità a temi classici e storici.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 ad Abano

Mercoledì 19 dicembre - Amanda Sandrelli

“La locandiera”

di Carlo Goldoni

adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini

con Alex Cendron, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci

scene di Antonio Panzuto

luci di Marco Messeri

costumi di Giuliana Colzi

regia di Paolo Valerio, Francesco Niccolini

Scarica il programma completo della stagione di prosa ad Abano

Dettagli

«Sembrerà ciò essere un paradosso a chi vorrà fermarsi a considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa». Goldoni non lascia scampo a dubbi, eppure per quasi duecento anni la tradizione ha voluto che Mirandolina fosse inchiodata alla sua natura effervescente ed esuberante. Ma se La Locandiera viene considerato un autentico capolavoro è perché la sua protagonista è feroce, orfana, abituata a comandare, a difendersi e a lottare per affermare la forza e la dignità di una donna amazzone, in un mondo in cui il genere femminile è solo oggetto di piacere o di disprezzo. Con la testa e il cuore svuotati da un matrimonio all’insegna del cinismo, la locandiera rimane comunque l’indiscussa padrona della sua vita.

Biglietti

posti platea euro 20 - posti galleria euro 18

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita dei biglietti dal 15 novembre presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano (Isola pedonale) tel. 049 8669055 e online su www.arteven.it e www.vivaticket.it e relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/abano-terme/stagione-teatrale?view=article&id=1336:alessandro-fullin-la-divina&catid=376&idrassegna=202

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Manifestazioni Culturali in Villa Bassi Rathgeb Via Appia Monterosso, 52 - Abano Terme,

telefoni 049 8245275-277-217

eventi@abanoterme.net

Teatro Marconi di Abano Terme

Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

www.abanoterme.net www.arteven.it

https://www.facebook.com/iatabano/

https://www.facebook.com/ComuneDiAbanoTerme/

http://www.abanoterme.net/uploads/Gabinetto/pieghevole_4ante_def.pdf

Gallery