“Viaggio sulla longevità attiva” incontro alla Sala della Carità

Riflettori puntati sull’invecchiare bene, oggi. Di fronte all’allungarsi della vita media con il suo carico di fragilità, cronicità, disabilità, comorbilità, urge restituire salute e vitalità agli anni, perché la sfida demografica non rimanga una vittoria a metà. Per parlare di longevità diffusa, di valorizzazione dell’invecchiamento e delle capacità residue, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova insieme a FEDER.S.P.eV Padova (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove, medici – veterinari – farmacisti) promuove il convegno “Viaggio sulla longevità attiva”. Il meeting, aperto alla cittadinanza, si terrà giovedì 11 maggio alle ore 15 nella Sala della Carità di via S. Francesco, 61 a Padova.

A introdurre il tema sarà il prof. Giovanni Brigato, presidente di FEDER.S.P.eV Padova, a seguire gli interventi del dr. Carlo Gabelli, direttore del Centro Regionale per l’Invecchiamento Cerebrale di Padova che relazionerà su Invecchiamento neurocognitivo: nuove prospettive di prevenzione e rejuvination; del prof. Giampaolo Mastellaro, docente di Sociologia dell’Università di Padova che parlerà de Longevità e contesto sociale oggi; del dr. Fabio Toso, direttore del Centro di Servizi per Anziani OIC Nazareth, che interverrà su Attuali prospettive della longevità attiva: esempio concreto; quindi della dott.ssa Sandra Nicoletto, direttore del Centro di Servizi per Anziani AltaVitaIRA, cui è affidata la relazione Invecchiare oggi: riflessioni operative.

Dopo la discussione sui temi trattati, le conclusioni sono affidate al prof. Paolo Simioni, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova e allo stesso prof. Giovanni Brigato.