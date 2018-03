Lood Brothers - The Bruce Springsteen show al Piccolo teatro

Uno show che ripercorre rarità e hit in una sola notte! Non mancheranno i brani che hanno fatto innamorare i fan del Boss senza tralasciare qualche chicca che i seguaci più attenti di Bruce Springsteen non potranno non apprezzare.

Un progetto nuovo quello di portare l’energia e la classe del Boss a teatro, vista l’abitudine dei fan a calcare l’erba degli stadi di tutto il mondo... ma vi assicuriamo che lo show regalerà grandi sorprese!

Lo spettacolo teatrale Hits & Rares: Due ore di emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà riconoscere come protagonista. Le setlist dei Blood Brothers comprendono i grandi successi del cantautore del New Jersey come Born in The Usa, Born To Run, Hungry Heart, Badlands, Dancing in the dark includendo anche brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Bruce.

I Blood Brothers sono in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre. Nascono da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in percussioni ed aver girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band. Un progetto che oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmette forza, sentimenti e passione che gli spettatori possono ricordare a lungo. Inizia così un percorso speciale, che porta questi 8 ragazzi a vivere una sinergia che trasforma ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss.

Francesco Zerbino: Voce e Chitarra

Andy Paoli: Chitarra

Dario Orlandini: Basso

Luca Pasquadibisceglie: Batteria

Manuele Vanzi: Pianoforte

Lorenzo Del Ghianda: Organo, Fisarmonica

Elisa Arcamone: Voce

Massimo Gemini: Sax

Albein: Roadie

“Questa è la musica che ci fa stare bene” è il messaggio dei Blood Brothers “e se rimarrete con noi fino alla fine, capirete il perché!”. Il motivo lo si intuisce subito, lo show è coinvolgente e si rimane con loro ben oltre la fine del concerto, consapevoli di aver condiviso un’esperienza unica. Un’esperienza che fa stare bene.

www.blood-brothers.it

http://www.good-vibrations.it/

=========================================

Prezzo biglietti

Posto unico numerato: 20 euro + d.p.

Vendita Biglietti

● CARTOLERIA, via Asolo 9, Padova (telefono 049 8803700)

● CARTOEDICOLA “RUGGERO”, via Armistizio 289, Padova (telefono 049 715469)

● EDICOLA PALTANA, via Vitt. Veneto 71, Padova (rotonda piscine)

ITALIA

● in tutti i punti vendita Liveticket in Italia (consulta quello più vicino: http://www.liveticket.it/point)



ONLINE

Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul seguente sito: https://goo.gl/JsomBJ

Gallery