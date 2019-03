"È tutto calcolato": Lorenzo Baglioni e la musica al servizio della divulgazione, incontro e concerto

Venerdì 22 marzo doppio appuntamento con Lorenzo Baglioni nell’ultima giornata del festival "Musica e/è Scienza", ideato e organizzato da Corollario, il coro del Dipartimento di Matematica Unipd, sui rapporti e gli aspetti a volte nascosti che collegano scienza e musica.

L’incontro con Lorenzo Baglioni, musicista, attore, matematico, scrittore e comico si svolgerà dalle 16.30 in aula 1A150 della Torre Archimede in via Trieste 63 a Padova.

Durante la chiacchierata con l’artista ci sarà modo di scoprire il "Lorenzo Matematico" - la laurea, il dottorato e l'esperienza come insegnante, poi il "Lorenzo Showman" - a teatro, al cinema, in televisione e infine scopriremo una sintesi delle due figure nel "Lorenzo Divulgatore" che spopola sul web con "Bella Prof!" e nelle librerie col suo nuovo libro "È tutto calcolato! Teoremi e funzioni per risolvere i piccoli problemi".

Dopo l'incontro, ci si sposta nell'Auditorium del Liceo artistico Modigliani (ore 20.30) per il concerto di Lorenzo Baglioni e Band con la partecipazione del Coro Corollario.

Ingresso libero.

Sulla pagina Facebook è possibile prenotare gratuitamente i posti per gli eventi e rimanere aggiornati sulla dimensione social del Festival:

https://www.facebook.com/events/2203988656485685/?event_time_id=2203988669819017