Lorenzo Dallo presenta “Ritorno nella Notte artica” alla libreria Zabarella

Lorenzo Dallo presenta “Ritorno nella Notte artica”, Anteferma Edizioni.

Apputamento martedì 26 novembre

ore 18

Ingresso libero

Dettagli

Il diario di una missione scientifica svoltasi nell’inverno del 2017 in Artide, nelle terre e ghiacciai delle Isole Svalbard. Scritto dal punto di vista di un giovane ricercatore, mette in risalto le forti emozioni di un viaggio dalle numerose incognite, che si risolve in un percorso di formazione, professionale, ma soprattutto personale. Il giovane ricercatore matura una visione più profonda del rapporto tra Natura e uomo, e i retroscena di questo viaggio portano a rivivere esperienze ed emozioni del passato.

Federico Dallo

Federico Dallo (Feltre, 1989) lavora presso il CNR-ISP all’osservatorio meteo-climatico del Col Margherita, passo San Pellegrino (BL).

Info web

https://www.facebook.com/events/780096332435119/