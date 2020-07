Aperitivo e dj set con LorenzoSpeed all'Autobar S.S. 53 di Fontaniva

Sabato 5 settembre 2020 dalle ore 17 in poi presso l'Autobar S.S. 53, Fontaniva (Padova) un evento speciale, dall'aperitivo in poi, con special guest dj from Amore Radio Show / The Sounday Radio Show in tour: LorenzoSpeed (https://www.lorenzospeed.it).

Special Guest Band: Positiva (rockabilly sound).

