LorenzoSpeed* al GioDì cafè di San Giorgio in Bosco

Venerdì 1 e domenica 3 febbraio @ GioDì Cafè

Venerdì 1 febbraio dalle ore 22 in poi... (dal dopocena all'alba / colazione del giorno dopo)

e domenica 3 febbraio dalle ore 18 in poi (dall'orario di aperitivo ad oltranza)

con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i :D

@ GioDì Cafè, via Valsugana 332/a a San Giorgio in Bosco (Padova)

LorenzoSpeed* propone 2 parties per festeggiare i suoi 14 anni da protagonista a RadioGamma5 e con le ormai prossime 800 puntate del suo programma radiofonico Amore Radio Show; un Grazie Speciale a tutto lo staff del GioDì cafè, in via Valsugana 332/a a San Giorgio in Bosco (Padova)

Il locale si trova lungo la strada Valsugana ( strada che collega le città di Trento e di Padova, passando per altre località come ad esempio Bassano del Grappa ( in provincia di Vicenza ) e di Cittadella ( in provincia di Padova ), è disposto di ampio parcheggio ed è a pochi metri dal supermercato Alì del comune stesso e del negozio di abbigliamento sportivo Valsugana sport.

LorenzoSpeed* è un Artista Vicentino che ha suonato ad Eventi con Djs di fama mondiale quali ad esempio Mauro Picotto ( il Dj/producer italiano + in alto di sempre nella classifica di DjMag ) e Giuseppe Ottaviani ( il Dj / producer italiano + importante al mondo per quanto riguarda il genere musicale Trance ) ed ha al suo attivo performances in circa 300 locali di tutto il Nord Italia, ed anche quasi un migliaio di puntate radiofoniche tenendo conto la sua attività tuttora in corso a RadioGamma5, oltre ad ospitate varie in altre emittenti radiofoniche ed anche esperienze in varie webradio, tra le quali quella di spaceradionetwork con il programma Art of Dream prima e Music Lovers poi.

Due eventi imperdibili, ai quali se ne aggiungeranno altri con date ancora da confermare, ricchi di musica di qualità e nello stesso tempo divertimento sano, allegro e costruttivo.