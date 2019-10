Venerdì 1 Novembre 2019 dalle ore 22 in poi con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i con Lorenzo Speed al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco per l'Amore Radio Show in tour.

Informazioni e contatti

Per scoprire tutti gli altri appuntamenti e gli altri articoli del blog, cliccate qui: http://LORENZOSPEED.altervista.org/blog

https://www.facebook.com/LORENZOSPiD/

http://www.lorenzospeed.it