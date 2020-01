Lorenzo Speed al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco

Sabato 11 gennaio 2020, è questa la data della prossima festa in modalità sana, allegra e costruttiva al GioDì Cafè. La location è aperta al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza limiti di continuità, e si trova in via Valsugana 332/a, nel comune di San Giorgio in Bosco (Padova). È gestita da Samuela e dal suo staff. All'interno del locale, a qualsiasi ora, si possono trovare toast, piadine, tramezzini e brioches.

Il locale dispone inoltre di ampio parcheggio e si trova di fronte al supermercato Alì del comune stesso e di fianco al negozio di articoli sportivi Valsugana sport. Per chi arrivasse da fuori, è molto facile raggiungerlo in quanto si trova lungo la strada Valsugana da Padova a Cittadella, è una strada statale e provinciale italiana, il cui percorso si sviluppa nelle regioni del Trentino Alto Adige e del Veneto. Inizia a Padova e termina a Trento, dopo avere attraversato parte della pianura veneta e percorso l'omonima Valsugana.

A far divertire gli ospiti della serata e degli Eventi, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico LORENZOSPEED*. Nel suo curriculum artistico può vantare performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Da una ventina d'anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo, proponendo viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora.

L'ingresso agli eventi, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i.

