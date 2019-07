LorenzoSpeed* al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco

Venerdì 12 luglio 2019 per l'ennesima volta si farà festa in modalità sana, allegra e costruttiva al GioDì Cafè, locale aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza limiti di continuità, e che si trova in via Valsugana 332/a, nel comune di San Giorgio in Bosco (Padova) e gestito in modo splendido da Samuela e da tutto il suo staff, all'interno del quale si possono trovare toast, piadine, tramezzini e brioches a tutte le ore :D

La location

Il locale inoltre dispone di ampio parcheggio e si trova di fronte al supermercato Alì del comune stesso e di fianco al negozio di articoli sportivi Valsugana sport. Per chi arrivasse da fuori, è semplicissimo arrivarci in quanto è lungo la strada Valsugana [ la strada statale 47 della Valsugana (SS 47) strada provinciale 47 della Valsugana (SP 47) da Padova a Cittadella (che è proprio il tratto interessato), è una strada statale e provinciale italiana, il cui percorso si sviluppa in Trentino Alto Adige ed in Veneto. Inizia a Padova e termina a Trento, dopo avere attraversato parte della pianura veneta e percorso l'omonima Valsugana.

Lorenzospeed*

Ad intrattenere musicalmente gli ospiti della serata e dell'Evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico e Deejay Lorenzospeed*, che può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani (solo per citarne alcuni) e che da una ventina d'anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo, proponendo viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora.



L'ingresso all'evento, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i.

Non ci resta che invitarVi Tutte/i, e, con l'occasione, augurarVi uno splendido mese di Luglio.

Di seguito la locandina ufficiale dell'Evento, realizzata come sempre dalle sapienti mani di Manuel Marchioro (grafico ufficiale di AMORE Radio Show)

Info web

Per scoprire tutti gli altri appuntamenti e gli altri articoli del blog, cliccate qui >>> http://LORENZOSPEED.altervista.org/blog

https://www.facebook.com/LORENZOSPiD/

http://www.lorenzospeed.it

https://www.facebook.com/events/315318589414037/