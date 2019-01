LorenzoSpeed* al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco

Sabato 18 gennaio dalle ore 22 in poi si svolgerà per l’ennesima volta al GioDì Cafè, in via valsugana 332/a, a San Giorgio in Bosco il party con la migliore musica del momento e non solo.

Il GioDì Cafè si trova lungo la strada Valsugana, che collega Padova a Trento, ed è dotato di ampio parcheggio, essendo ubicato nello stesso spiazzo del supermercato Alì e del negozio di abbigliamento sportivo Valsugana sport.

Dalle ore 22 fino all’alba, in un viaggio musicale lungo diverse ore, ci si potrà divertire e scatenare al ritmo delle sonorità più speciali, dagli anni ‘80 ad oggi, in un saliscendi musicale che potrà coinvolgere brani storici dell’italodisco come quello del 1983 firmato Kano (lo pseudonimo artistico di una grande voce quale quella di Glenn White) ed intitolato ‘Another life’, per passare poi a dischi sempre più potenti e dalla inconfondibile cassa degli anni ‘90 di artisti che hanno fatto la storia della musica Techno-Trance, Progressive e Mediterranean quali ad esempio Mauro Picotto, Gigi D’Agostino, Ottomix solo per citarne alcuni.

Per l’occasione, durante l’evento, ci sarà come ospite speciale lo speaker LorenzoSpeed*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico Amore Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, quali Deejays/Producers di fama mondiale, scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti, band e molti altri ancora. Il programma, già dai primi anni ‘2000, attualmente va in onda ogni seconda, quarta, e quando c’è anche quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in diretta mondiale su www.radiogammacinque.it (in streaming audio) ed anche in diretta regionale (in Veneto) sui 94.00 FM dagli studi di Campodarsego (Padova), dove RadioGamma5 ha attualmente la sede. La nota emittente radiofonica padovana, in particolare, è attiva dal 1976 dove nacque nella storica sede di via Belzoni 9 a Cadoneghe (Padova) ed ora, da circa una decina d’anni, trasferitasi nel comune limitrofo di Campodarsego.

L’artista vicentino LorenzoSpeed *, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un’esperienza quasi trentennale di locali di tutto il nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del mondo, quali ad esempio, in rigoroso ordine alfabetico, Albania, Argentina, Austria, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thailandia, ecc. ecc.

L’ingresso alla festa, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i e per tutta la durata dell’evento.