"Il sabato del villaggio", LorenzoSpeed* al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco

Sabato 9 febbraio, dalle ore 22 alle 5, con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i al GioDì Cafè, in via Valsugana 332/a a San Giorgio in Bosco (Padova) lungo la strada Valsugana, festa con la musica e l’animazione di LorenzoSpeed* & Amore Radio Show 800 in tour, il tour dell’Artista Vicentino ormai prossimo alle 800 puntate del suo programma radiofonico, che ha visto nel corso degli anni ospiti di caratura nazionale e non solo.

Il deejay e speaker radiofonico vicentino ha nel suo curriculum artistico anche eventi e serate con artisti di fama mondiale, come ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani.