Lotta contro AIDS: Choritaly, concerto benefico al Teatro ai Colli

Venerdì 1 dicembre, alle 21, al Teatro ai colli, in occasione della giornata mondiale per la lotta contro AIDS, sarà organizzato un grande concerto benefico con l’unica orchestra vocale italiana, il Choritaly, in collaborazione con l’Associazione CASA di Padova (Condivisione Accoglienza Studio contro l’AIDS), che promuove la mutua assistenza e il confronto tra le persone colpite dal virus HIV, i loro familiari ed amici e gli operatori sociosanitari che li assistono.

Sul palcoscenico ci saranno 50 cantanti diretti da Alessandra Pascal, vocal coach e nota cantante padovana, che presenteranno un repertorio di sola musica italiana, accompagnati da una band di professionisti. Proporranno brani di Renzo Arbore, Max Gazze, Quartetto Cetra, Fabrizio de Andrè, Lucio Battisti, Elisa, Dirotta su Cuba, Ladri di Biciclette e tanti brani omaggiando la musica italiana a tutto tondo.

Solisti della serata alcuni cantanti del panorama padovano: Antonella Cozzolino, Eugenio Pendini, Amalia Sabino, Chiara Miolo e Andrea Garbin.

Ospiti speciali della serata alla loro prima esibizione dopo solo tre mesi di lavoro saranno ‘ Le Voci Accanto’, il coro che mette insieme persone abili e diversamente abili, nato dal progetto Fuori Orario.

Sarà fatta una prevendita speciale giovedì 30novembre dalle 18alle 20 presso la Club House Petrarca Rugby in via Gozzano

Biglietti da 15 euro.

Info: ursulamusica@gmail.com 3408662784