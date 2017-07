Louis Lyons Hammond Trio & Special Guests in concerto a Ca'Sana

Domenica 23 luglio alle 21 Ca'Sana ospita Louis Lyons Hammond Trio & Special Guests in concerto.

Louis Lyons - voce e chitarra

Diego Stumpo - batteria

Ale Brunetta - hammond, sax tenore, armonica

&

Claudio Bertolin - voce, chitarra e armonica

Nick Righele - armonica

Louis Lyons Hammond Trio

Il progetto nasce con la volontà di penetrare in profondità nell'idioma blues. Per il presente concerto si ripropongono in chiave moderna vecchi blues come Robert Johnson ma soprattutto composizioni originali che spaziano dal soul fino ad arrivare alla musica nera di oggi cioè il rap.

Louis Lyons (voce e chitarra) nasce in Texas e ha suonato nel profondo sud degli Stati Uniti, in Polonia, Slovenia, Giappone, Kazakistan e soprattutto in Italia dove attualmente risiede. Alla batteria c'è Diego Stumpo e all'organo il poli-strumentista Ale Brunetta che per l'occasione si esibirà sia al sax tenore che all'armonica a bocca.

Ospiti speciali

Claudio Bertolin, musicista molto noto nel Veneto, che forse non ha bisogno di presentazioni. É considerato dagli amanti del Blues italiano uno dei più validi armonicisti in attività, ma la sua determinazione ed attenzione si è spostata da diversi anni anche verso la chitarra.

Suona il Blues come pochi, dove sicuramente la tecnica impallidisce a confronto della sensibilità e dell’esperienza maturata. Riesce infatti, come pochi, ad interpretare il Blues con l’intensità di una voce che lui stesso considera lo strumento principale.

Nick “Tigerboy” Righele inizia a dedicarsi all’armonica all’età di dieci anni, studiando da autodidatta. Sa rielaborare in un linguaggio personale tutti gli stili storici dell’armonica blues, dal Delta Blues al primo Rock’n’Roll.