“Love and violence”, esposizione collettiva di arte contemporanea alla Galleria Cavour

Inaugurazione: 10 febbraio 2017, ore 18

Amore e Violenza, sono due luoghi dell’anima purtroppo molto spesso connessi tra loro. Da questa riflessione nasce l’esposizione collettiva d’arte contemporanea Love and Violence che si terrà dal 10 febbraio al 2 aprile 2017 negli spazi della Galleria Cavour. Il progetto “Love and Violence” organizzato dal Comune di Padova, Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, nasce come manifesto di denuncia contro la violenza sulle donne, ma si estende a tutte le forme di violenza e vuol essere un momento di riflessione sociale e culturale che suggerisca soluzione e speranza.

Amore e Violenza sono infatti il cuore della complessità della relazione che può intercorrere non solo tra uomo e donna, ma anche tra uomini e animali, tra uomini e ambiente, tra pensiero e azione.

Progetto a cura di Barbara Codogno e Silvia Prelz

Ventisette artisti, tra le eccellenze locali fino ai vertici dell'arte internazionale, sono stati chiamati a esasperare e risolvere questo binomio e il conseguente disequilibrio violento che si può innescare quando si esce dalla modalità dell'amore.

Tra installazioni, opere di fotografia, pittura, scultura e videoarte, “Love and Violence” affronta il tema affidandosi all'interpretazione espressiva personale – e alla sua ricaduta sociale – di ogni singolo artista.

Al visitatore viene lasciata la possibilità, una volta “vissuto” il percorso allestitivo, di realizzare che la bellezza è sempre in grado di attuare significative soluzioni di superamento. Perché la bellezza è sempre un salto di coscienza.

Per aiutare i visitatori nella fruizione dell’esposizione sarà possibile utilizzare un foglio di sala elettronico. Come nei grandi musei, per la prima volta in Galleria Cavour, sarà presente una postazione liberamente utilizzabile dove grazie ad una tecnologia di ultima generazione brevettata da Volare Design & Project, si potrà accedere ad informazioni e approfondimenti sulla mostra e sugli artisti presenti.

Artisti

Gesine ARPS / Nabil BOUTROS / Angelo BRUGNERA / Emanuela CALLEGARIN / Franz CHI / Francky CRIQUET / Marta CZOK / Piera DE NICOLAO / Adolfina DE STEFANI / Tetsuo HARADA / KETRA / Antonello MANTOVANI / Marisa MERLIN / Shozo MICHIKAWA / Maria MICOZZI / Luigi MILANI / Angelo MURIOTTO / Stefano REOLON / Carla RIGATO / Jacek Ludwig SCARSO / Bärbel SCHMIDTMANN / Ayumi SHIGEMATSU / Andrea TAGLIAPIETRA / Roberta UBALDI / Giovanni Oscar URSO / Shofu YOSHIMOTO / Grazia ZATTARIN.

Eventi collaterali

Calendario

Per analizzare e approfondire le molte sfaccettature del binomio Amore e Violenza, il progetto “Love and Violence” presenta, oltre all’esposizione d'arte contemporanea, un’importante rassegna di eventi, conferenze ed incontri.

Giovedì 23 febbraio 2017 ore 17.30

Conferenza di: Emanuela Magno “ARTE E TERRORE. Botero su Abu Ghraib” e Silvia Capodivacca “La violenza delle donne. Pratiche di emancipazione alternativa”

Università degli Studi di Padova-Dipartimento FISSPPA

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 17.30

“La poesia dipinta. Calligrafia e pittura a inchiostro nel Giappone”

performance dell'Artista giapponese Shofu Yoshimoto

Introduce Alberto Giacomelli, Filosofo dell’Università di Padova

Mercoledì 15 marzo 2017 ore 17.30

“L’emancipazione della donna contribuisce al superamento della violenza”

Conferenza tenuta da Confartigianato Donne Impresa, da Assosomm Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro e dal Professore Gianpaolo Scarante dell’Università di Padova, diplomatico e ambasciatore



Venerdì 17 marzo e sabato 18 marzo 2017, ore 10

“Amore e Violenza: trauma, dissociazione e cura”

Convegno della Associazione di psicoanalisti Junghiani "VJA" – Viaggi Junghiani Analitici



Giovedì 23 marzo 2017 ore 17.30

Focus sulla fotografia al femminile tenuto dalle curatrici



Giovedì 30 marzo 2017 ore 17.30

“La violenza dell’eros tra La filosofia nel boudoir di de Sade e la Venere in pelliccia di von Sacher-Masoch”

Conferenza di Lorenza Bottacin Cantoni e Alberto Giacomelli

Università degli Studi di Padova-Dipartimento FISSPPA



Domenica 2 aprile 2017

Finissage della mostra

Informazioni

Ingresso libero alla mostra e agli incontri

Orario 10 - 13 /15 -19, lunedì chiuso

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Tel.049 8204522

ferrettimp@comune.padova.it