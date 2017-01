"Love and Violence" esposizione collettiva d'arte contemporanea alla Galleria Cavour

LOVE and VIOLENCE

​esposizione collettiva d'arte contemporanea a cura di Barbara Codogno e Silvia Prelz

Galleria Cavour - Padova

10 febbraio – 2 aprile

orari 10-13 e 15-19, chiuso il lunedì

Ingresso libero

"Love and Violence" è l'esposizione collettiva d'arte contemporanea che si terrà alla Galleria Cavour di Padova dal 10 febbraio al 2 aprile, a cura di Barbara Codogno e Silvia Prelz, organizzata dal comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, patrocinata da la Nuova Provincia di Padova, patrocinata e sostenuta da Confartigianato Imprese Veneto.

SCARICA IL VOLANTINO CON IL PROGRAMMA COMPLETO

LA MOSTRA

Si tratta di una mostra di carattere narrativo, che si sviluppa come percorso morale e sociale condotto nella dimensione del superamento della violenza, di tutte le forme di violenza.

Propone un progetto raffinato e di qualità finalizzato a trovare soluzioni di superamento della violenza e di guarigione, dando voce alla speranza.

Una mostra d'eccellenza per la qualità dei progetti esposti e per la celebrità dei ventisette artisti (nazionali e internazionali) che hanno risposto positivamente al progetto dal forte contenuto sociale, morale, etico e culturale, testimonianza dell'impegno per la creazione di una società sempre più consapevole che la violenza è da superare.

Il progetto consiste, oltre all'esposizione d'arte contemporanea, in una serie di eventi, conferenze e incontri sempre a ingresso libero.

IL PROGETTO

Amore e Violenza, due luoghi dell’anima strettamente connessi tra loro. Da questa riflessione nasce l’esposizione collettiva d’arte contemporanea “Love and Violence” a cura di Barbara Codogno e Silvia Prelz.

“Love and Violence” nasce come manifesto di denuncia contro la violenza sulle donne e, grazie all'importante lavoro di ricerca delle curatrici, si estende a tutte le forme di violenza e vuol essere un momento di riflessione sociale e culturale che suggerisca soluzione e speranza.

Amore e Violenza sono infatti il cuore della complessità della relazione che può intercorrere non solo tra uomo e donna, ma anche tra uomini e animali, tra uomini e ambiente, tra pensiero e azione.

Ventisette artisti, tra le eccellenze locali fino ai vertici dell'arte internazionale, sono stati chiamati a esasperare e risolvere questo binomio e il conseguente disequilibrio violento che si può innescare quando si esce dalla modalità dell'amore.

Tra installazioni, opere di fotografia, pittura, scultura e videoarte, al visitatore viene lasciata la possibilità, una volta “vissuto” il percorso allestitivo, di realizzare che la bellezza è sempre in grado di attuare significative soluzioni di superamento.

GLI ARTISTI

Gesine ARPS / Nabil BOUTROS / Angelo BRUGNERA / Emanuela CALLEGARIN / Franz CHI / Francky CRIQUET / Marta CZOK / Piera DE NICOLAO / Adolfina DE STEFANI / Tetsuo HARADA / KETRA / Antonello MANTOVANI / Marisa MERLIN / Shozo MICHIKAWA / Maria MICOZZI / Luigi MILANI / Angelo MURIOTTO / Stefano REOLON / Carla RIGATO / Jacek Ludwig SCARSO / Bärbel SCHMIDTMANN / Ayumi SHIGEMATSU / Andrea TAGLIAPIETRA / Roberta UBALDI / Giovanni Oscar URSO / Shofu YOSHIMOTO / Grazia ZATTARIN.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

10 febbraio, ore 18

Vernissage della mostra con brindisi offerto da Biasio.

23 febbraio, ore 17.30

Conferenza tenuta dalle filosofe dell'Università di Padova

Emanuela Magno sul tema "ARTE E TERRORE - Botero su Abu Ghraib" e Silvia Capodivacca sul tema "La violenza delle donne. Pratiche di emancipazione alternativa".

8 marzo, ore 17.30

Performance dell'artista giapponese Shofu Yoshimoto, presente in mostra, preceduta dal contributo del filosofo dell'Università di Padova Aberto Giacomelli dal titolo "La poesia dipinta. Calligrafia e pittura a inchiostro nel Giappone classico".

15 marzo, ore 17.30

Conferenza tenuta da Confartigianato Donne Impresa e dal prof. Gianpaolo Scarante dell'Università di Padova, diplomatico e ambasciatore, sul tema "L'emancipazione della donna contribuisce al superamento della violenza".

17-18 marzo, ore 10 (intere giornate)

Convegno dell'associazione VJA - Viaggi Junghiani psicoanalitici dal titolo "Amore e violenza. Trauma, dissociazione e cura".

23 marzo, ore 17.30

Focus sulla fotografia al femminile tenuto dalle curatrici.

30 marzo, ore 17.30

Conferenza tenuta dai filosofi dell'Università di Padova

Lorenza Bottacin Cantoni e Alberto Giacomelli sul tema "La violenza dell'eros tra La filosofia nel boudoir di de Sade e la Venere in pelliccia di von Sacher-Masoch".

2 aprile

Finissage della mostra

INFORMAZIONI