Luca Francioso e Paolo Borghi live ad Abano

Due strumenti e due interpreti. Melodia e ritmo.

Questi gli ingredienti del concerto live che vedrà Luca Francioso con la sua chitarra acustica e Paolo Borghi con i suoi hang dividersi il palco in due set differenti, in cui ognuno proporrà la propria musica.

Appuntamento sabato 23 settembre alle 21 nella zona dell'isola pedonale di Abano Terme.

LUCA FRANCIOSO

Chitarrista, compositore e scrittore di origini calabresi, ha tenuto più di mille concerti in Italia e all'estero.

Ad Abano Terme proporrà il nuovo album "Bausatz" (dal tedesco "kit di montaggio").

L'album contiene sette brani interamente composti con la loop station, una novità assoluta per la sua discografia, prodotto dal musicista italiano Massimo Varini, chitarrista e produttore (Nek, Mina, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi).

www.lucafrancioso.com

PAOLO BORGHI

Musicoterapista di origini emiliane, è suonatore di hang (unico in Italia a possederne quattro originali in diverse tonalità) una percussione melodica inventata nel 2000 da due artigiani svizzeri.

Nel 2012 è stato finalista al talent show "Italia's Got Talent" su Canale 5, riscontrando un ottimo successo di critica e di pubblico.

Ha tenuto concerti in molte località d’Italia e all’estero. Ha suonato con musicisti nazionali e internazionali tra cui Andrea Bocelli e molti altri.

www.paoloborghi.it

DETTAGLI

In caso di maltempo il concerto si terrà al teatro Magnolia, in via Alessandro Volta, 2 ad Abano.

L'organizzazione rivolge un particolare ringraziamento al comune di Abano Terme e all'Hotel Villa Piave per la cortese collaborazione.